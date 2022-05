Declarações do treinador do Vizela, Álvaro Pacheco, na sala de imprensa do Estádio Futebol Clube de Vizela, após o empate ante o Marítimo (1-1), em jogo da 33.ª jornada da I Liga, que carimbou a manutenção aos vizelenses:

[Balneário após o jogo:] «Foi abraçar mais ou menos um a um e agradecer, também temos de ter a sorte e tenho a sorte de ter um grupo de campeões que estão a fazer de mim treinador. Ao longo destes três anos tive jogadores fabulosos. Não só estrutura, mas os jogadores, eles são de um caráter e disponibilidade… Houve jogadores aqui em final de época com pequenas lesões e retoques, mas nunca viraram a cara à luta.»

[ADN do Vizela:] «A maior parte dos jogadores já sabe a minha forma de pensar e encarar. O meu pai é a minha referência e sempre vi o meu pai a lutar e a querer ser melhor todos os dias. Não podemos ter medo e, olhando ao futebol, pela conquista dos três pontos e não ter medo do que somos e isso eles já sabiam. Mesmo com os jogadores com quem falámos para ingressarem este ano no Vizela. Falei com eles, se estavam preparados para sair da zona de conforto. Acreditaram no projeto, nas ideias, nos desafios. Esta equipa marca pelo exemplo. O Vizela é assim, luta até ao fim.»

[Percurso para si no Vizela:] «É um sonho. Desde que começámos no Fafe, eu e a minha equipa técnica, tínhamos lançado o desafio de que, em cinco anos, tínhamos que estar na I Liga. Conseguimos em menos tempo e conseguir a permanência. Crescemos muito com a equipa e por isso disse que este ano foi mais difícil. Já tinha estado na I Liga, mas como adjunto e essa falta de experiência no início obrigou-nos a investir no nosso trabalho e a arranjar soluções para os problemas e fomos atrás das soluções e sem dúvida que este ano houve muito mais problemas, no ano passado as coisas estavam de tal maneira encarreiradas que iam acontecendo, no sentido em que a equipa já tinha maturidade suficiente. Este ano era muito importante o nosso trabalho, o feedback, o que lançava para os jogadores, porque nunca podiam perder a confiança e a capacidade de nos agarrarmos ao jogo. Como treinador, tive uma evolução muito grande, estou preparadíssimo para a I Liga. Para o ano, claramente, melhorar este trajeto, esta classificação.»

[Se já sente que é o treinador mais histórico no Vizela:] «O que posso dizer é que tenho um orgulho muito grande em fazer parte desta família. Houve períodos difíceis e olhamos para muitos clubes e há sempre instabilidade. Nos momentos mais difíceis, não imaginam as palavras, a confiança. Não é só pela estrutura, é pela cidade. Continua a ser um sonho, mas o melhor ainda está para vir, é um orgulho muito grande.»

[Fica mais difícil tirar Álvaro Pacheco de Vizela:] «Neste momento muito mais difícil, tenho contrato [ndr: até 2023] e estou muito feliz no Vizela. Sei que um dia, é futebol, terei de partir, mas espero que não seja brevemente. Continuar a ser felizes e a fazer história. Hoje também conseguimos a permanência dos juniores, parabéns também aos sub-18, está a três pontos de ser campeão e parabéns aos sub-23, isto é o projeto do Vizela e um orgulho.»