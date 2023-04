O Vizela visita o Arouca na 29.ª jornada da Liga, numa altura em que as duas equipas atravessam um bom momento. Os arouquenses, na quinta posição, atravessam um ciclo de sete jogos sem derrotas, enquanto os vizelenses somam três vitórias e um empate nas últimas quatro rondas.

O treinador dos minhotos, Tulipa, destacou que a equipa de Armando Evangelista é «competente», mas apontou que a formação de Vizela vai tentar dominar o encontro.

«Queremos ter bola e mandar no jogo. O nosso desafio é ter mais tempo a bola. Para ter mais tempo a bola, temos de ter paciência e um bom jogo posicional. Se formos convictos e exigentes, podemos trazer pontos», disse o técnico em conferência de imprensa.

Tulipa quer uma «equipa proativa», que melhore os «timings de pressão», diante um adversário que está a realizar uma «época de excelência».

«É um desafio para nós jogarmos contra uma equipa competente e boa. Não fugimos à nossa missão, sabendo de alguns predicados do nosso adversário, no seu jogo com bola, com muita qualidade nas zonas centrais, qualidade na decisão e bons atacantes», observou.

O treinador do Vizela projetou um jogo entre «forças relativamente iguais», no qual «os detalhes podem fazer a diferença».

A dois pontos do Vitória de Guimarães, que ocupa a sexta posição, que pode dar acesso à Liga Conferência Europa, Tulipa disse apreciar o «entusiasmo dos adeptos» quanto à possibilidade de alcançar as provas europeias, mas frisou que lhe cabe «ser mais frio e dar passos mais seguros», tais como chegar aos 42 pontos, o objetivo já delineado.

O Vizela visita o Arouca este domingo, a partir das 20h30, num jogo para seguir AO MINUTO no Maisfutebol.