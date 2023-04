O treinador do Vizela, Tulipa, frisou este domingo que a sua equipa deve ser ainda «melhor» do que nos dois jogos anteriores para bater o Boavista, no duelo da 28.ª jornada, apesar de esses mesmos duelos terem dado vitórias, ante Casa Pia (3-1 em casa) e Santa Clara (1-0 nos Açores).

«Não chega fazer o que fizemos nos dois últimos jogos. Temos de estar a um nível superior. Quando temos bola, temos de ser melhores, de colocar mais em dúvida no adversário, de ter mais soluções para jogar no meio-campo ofensivo e para invadir mais a área adversária», afirmou, na antevisão ao encontro agendado para as 20h15 de segunda-feira, falando de um Boavista «competente» e «com uma experiência muito grande», além dos «jogadores de elevada qualidade» que trem.

Tulipa quer ainda que os seus jogadores sejam inteligentes e acautelem os momentos de equilíbrio. «Se não cuidarmos do nosso jogo e da relação de equilíbrio, se não formos mais perigosos no ataque ao espaço e no jogo posicional, se não formos uma equipa com inteligência, com fome de vencer, vamos ter problemas», avisou.

O Vizela soma 38 pontos e, em caso de vitória, chega aos 41 pontos – os mesmos do V. Guimarães – e ao sexto lugar, posto que no final da época pode valer o acesso à Liga Conferência. Porém, Tulipa defende que o objetivo imediato é apenas o de chegar aos 42 pontos.

«O pensamento dos adeptos [ndr: relativamente a uma eventual qualificação para as competições europeias] deve-se à nossa posição na tabela classificativa. Estamos perto desse lugar. Tínhamos traçado um segundo objetivo, o de entrar o mais rapidamente possível nos 42 pontos. Estamos nesse caminho. Queremos ser exigentes como os adeptos e ter ambição, mas dar um passo de cada vez», disse.

O Vizela recebe o Boavista, atual 12.º classificado com 33 pontos, num jogo que é arbitrado por Hélder Carvalho e que pode seguir, ao minuto, no Maisfutebol.