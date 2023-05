Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a derrota frente ao Sporting no último jogo da temporada:

[Saída Kiki Afonso após quatro anos no Vizela, em que chegou a capitão] «Tem um caráter incrível, uma paixão pelo treino enorme e é um companheiro. É uma pessoa que quando jogo dá 200 por cento e quando não joga dá 220 por cento e ainda incentiva os colegas. Não podíamos ter melhor capitão, não podíamos perder este jogador, na minha opinião».