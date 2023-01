Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após a vitória por três bolas a zero frente ao Marítimo:

«Tínhamos definido um objetivo, tentar nestes quatro jogos conseguir seis pontos. Hoje alcançámos isso, o grupo tem sido excelente na dedicação, no trabalho, na forma como se estimula para ser melhor. Hoje fomos inteligentes na forma como abordámos o jogo e como provocámos o erro no adversário. Fomos eficazes, fizemos golos nas duas primeiras oportunidades, ainda tivemos mais oportunidades. Fomos muito melhores do que o adversário, fomos inteligentes. Os jogadores estão de parabéns, o mérito é deles».

«A relações vão-se aperfeiçoando com o tempo. Quanto mais vamos treinando vamos melhorando. Adaptamos bem o nosso jogo ao adversário, atacando bem a profundidade quando recuperámos a bola, fomos fortes a atacar a profundidade, não direcionando o jogo para esse momento. Tinha ficado com boas sensações em Famalicão, porque em muitos momentos fomos equipa, e demos também liberdade às individualidades, que hoje funcionaram. Continuamos a ser uma equipa que tem muito para crescer».

[Osmajic] «A individualidade também precisa de ser treinada. Há certas coisas que se trabalham. Estimulamos a que isso aconteça no treino, mas no jogo – com oposição – é diferente. Achamos importante trabalhar coisas como a receção em progressão, a orientação, entre outros pormenores. Estamos a jogar de forma mais consistente, acreditamos nos jogadores».