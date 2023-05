Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o empate sem golos frente ao Famalicão:

«Resultado que não queríamos, tínhamos a intenção de ganhar os três pontos, mas este empate ajusta-se ao que se passou em jogo. O Famalicão esteve por cima na primeira parte, mais seguro e confiante. Nós não fomos tão confiantes como é costume. O Famalicão é forte nos duelos e isso tirou-nos protagonismo. Falámos com a equipa ao intervalo, mostrámos algumas coisas que estavam a falhar, ficámos mais compactos, menos largos enquanto equipa. Depois da expulsão, aí sim, tivemos mais bola, a circulação foi um pouco lenta e as oportunidades que tivemos, mais uma vez, não as conseguimos marcar».

[Finalização é um problema] «Em alguns momentos da época fomos assertivos, na primeira ou segunda oportunidade fazíamos golo. Não está a acontecer, só quem não jogou é que não percebe estes momentos».

[Próxima época em perspetiva] «Não podemos olhar para o que vamos fazer a seguir. Temos de dar tempo e espaço a alguns jogadores que trabalham afincadamente para ter uma oportunidade. Acima de tudo temos de ter profissionalismo e depois olha-se para a próxima época».

[Orgulhoso pelo protesto dos professores?] «Sou muito orgulhoso por treinar o Igor Julião, uma boa pessoa, um bom profissional, uma pessoa com caráter. Por isso é que demonstrou o apreço que tem pelos professores, cada vez mais uma pessoa com desgaste intenso e má remuneração. É bom ter estas pessoas que conseguem olhar para os desportistas e ver neles a intenção de olhar para a sociedade. Um abraço para os professores e agradecer a presença deles».