Uma equipa compacta, coesa e agressiva. É esta a «receita» do treinador do Vizela para travar o Benfica, líder da Liga, que recebe neste sábado (20h30).

«Quando defrontamos o primeiro classificado, com uma variabilidade tão grande em termos ofensivos, o jogo torna-se complexo. Confiamos no conhecimento do jogo pelos nossos jogadores e na sua capacidade de adaptação. Temos de ser uma equipa compacta, coesa e agressiva. Se [o Benfica] ultrapassar a nossa primeira e segunda linhas de pressão, temos de saber parar o jogo», disse Tulipa, citado pela agência Lusa, na antevisão da 22.ª jornada.

O treinador do Vizela quer não só «conter a avalanche ofensiva do Benfica», mas também conservar o seu ADN: «mandar no jogo» e «ter bola».

«Queremos arranjar espaço para ataques rápidos ou encontrar espaços para ‘ferir’ o adversário em ataque posicional. Mas, isso vai depender de como começarmos o jogo. Se não formos uma equipa rigorosa em termos táticos, que não tenha ambição e vá para jogo só para defender, não vamos ser capazes de fazer o que procuramos», completou.