Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo por três bolas a zero sobre o Vitória de Guimarães:

«O Vitória entrou muito bem, nos primeiros minutos, tem uma dinâmica interessante com os laterais muito altos, gente por dentro e os centrais a abrir. Nós não acertámos, descobriram muitas vezes terreno para mudar o centro de jogo, mas soubemos ser inteligentes num jogo em que não estávamos por cima. Num lance em que recuperámos a bola fomos eficazes a atacar a profundidade e depois o jogo mudou um pouco. Depois conseguimos ter bola, que é bom para esta equipa, na segunda parte muita da posse do Vitória foi sem significado e as oportunidades foram nossas, podíamos ter feito mais um dois golos. Parabéns à equipa, o grupo tem sido fantástico a trabalhar, muito profissionais».

«São três pontos. Temos esta necessidade de conquistar mais vitórias em casa, os nossos adeptos podem ajudar a mais conforto. Para a nossa classificação é importante, e é também para preparar a próxima semana, com um jogo frente ao vizinho. Temos de olhar para o nosso foco, o nosso objetivo, ganhar distância para os últimos lugares».

«A adaptação ao que o jogo pediu mostra que somos uma equipa inteligente. No último jogo, no Dragão, fomos uma equipa com bola, mas depois não tivemos intensidade. Hoje conseguimos mais isso, conseguimos com uma linha de cinco ter constância atrás e quando recuperámos a bola conseguimos espaço para os homens da frente».

[Samu] «Faz parte da história do clube e deste projeto. É um jogador muito competente, muito dedicado e com uma grande qualidade. Temos muita qualidade no meio campo, é quase um crime tem um jogador como o Alex Mendez no banco.

[São vitórias como estas que conquistam os adeptos?] «Precisamos muito dos adeptos, não guardo rancores e respeito muito as pessoas que cá estavam. Não tenho nenhuma culpa do que aconteceu, respeito os adeptos».