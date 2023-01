Declarações de Tulipa, treinador do Vizela, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após o triunfo por duas bolas a uma frente ao Rio Ave:

«Tínhamos falado que seria um jogo de seis pontos, frente a um adversário que normalmente luta pelos mesmos objetivos. Tivemos algumas dificuldades na primeira parte, deu-se a grande penalidade, que podia ter criado um impacto negativo no jogo. Falámos, as sensações dos jogadores eram iguais às minhas, ajustámos, viemos com uma energia diferente e através de uma ação que fomos pressionar o guarda-redes adversário conseguimos a igualdade e fomos muito melhores. Tivemos mais energias, mesmo na forma como avançámos, fomos mais intensos. É uma vitória do caráter da nossa equipa, dos nossos jogadores».

[Capacidade de reação foi o elemento diferenciador?] «Não acho que sejamos uma equipa de reação, adaptamos-nos ao que o jogo tem. Tivemos caráter e atitude, não adianta só ter, é preciso ser. Somos uma equipa que mesmo a perder não mudamos a nossa convicção».

[Samu] «Às vezes ou vamos como equipa ou por influência de alguém. Foi esse caso. O Samu tem uma predisposição muito grande para lutar, para correr e para estar no jogo. Sabe ler bem o jogo, sabe quando tem estar mais alto. É um grande jogador».