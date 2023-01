O futebolista do Rio Ave, Aderllan Santos, foi expulso aos 86 minutos do jogo em Vizela, da 18.ª jornada da I Liga, depois de uma falta em que levou a bota à cara do avançado montenegrino dos vizelenses, Milutin Osmajic, que ficou a sangrar.

De imediato, Aderllan, que viu o cartão vermelho direto do árbitro Manuel Oliveira, pediu desculpa a Osmajic, ao árbitro e aos restantes colegas de profissão, mas também aos adeptos da equipa do Vizela, quando estava a dirigir-se para o balneário.

Um momento assinalável e nem sempre visto para com o adversário, mas que, pela negativa, tira o central brasileiro do jogo da 19.ª jornada, em Vila do Conde, ante o Sporting.