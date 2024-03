O Casa Pia foi até ao terreno do Vizela golear por 4-0 e regressou às vitórias na Liga.

O encontro ficou marcado por dois grandes golos. Neto inaugurou o marcador com um remate colocadíssimo, aos 24 minutos, e já no segundo tempo, Felippe Cardoso marcou de pontapé de bicicleta.

O camisola 30 dos gansos foi a figura na partida, com um bis, enquanto Larrazabal fez o outro golo da equipa de Gonçalo Santos, já perto do final do encontro, que terminou com muita contestação por parte dos adeptos do Vizela.

