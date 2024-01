O Boavista venceu este domingo em Vizela, por 4-1, na 17.ª jornada da I Liga portuguesa, somando o primeiro triunfo nas últimas 12 rondas do campeonato, para o qual já não vencia há quase quatro meses, desde 18 de setembro de 2023.

Vincent Sasso (24m), Tiago Morais (40m), Rodrigo Abascal (52m) e Robert Bozeník (65m) fizeram os golos dos axadrezados. Samuel Essende reduziu aos 87 minutos.

Com este triunfo, o primeiro com Ricardo Paiva ao comando da equipa, o Boavista passa a somar 20 pontos e é 9.º classificado. O Vizela continua no 17.º e penúltimo lugar, em zona de descida, com 13 pontos.

O resumo da vitória do Boavista em Vizela: