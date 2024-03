O Vizela recebeu e venceu o Farense por 2-1, na 25ª jornada da Liga.

Os visitantes até se adiantaram primeiro no marcador, aos 17 minutos com o golo de Zé Luís, mas no segundo tempo, do banco veio a reviravolta, nos pés de Sava Petrov e Alberto Soro, que colocaram um ponto final na série de jogos sem vencer para o Vizela e agravaram a crise de resultados do Farense, para sete encontros sem qualquer triunfo.

Veja aqui o RESUMO VÍDEO do Vizela-Farense: