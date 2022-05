O Vizela garantiu este domingo a continuidade no primeiro escalão ao empatar com o Marítimo (1-1) em jogo da 33.ª e penúltima jornada da Liga.

A equipa comanda por Álvaro Pacheco marcou primeiro, aos 56 minutos, por Kiko Bondoso, enquanto os madeirenses empataram logo a seguir, aos 62, por Guitane.

Com este ponto, o Vizela fica fora do alcance do Belenenses, Moreirense e Tondela. O Marítimo, por seu lado, continua na luta pelo oitavo lugar.

Veja o resumo do jogo: