O Vizela recebeu e venceu o Portimonense, por 1-0, em jogo da oitava jornada da Liga.

O defesa-central Anderson foi o autor do único golo da partida, à passagem do minuto 14.

Com este triunfo, os vizelenses sobem ao 12.º lugar, à condição, com oito pontos. Já os algarvios, com 15, podem perder o quinto posto nesta jornada.

Veja o resumo da partida: