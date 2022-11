Um golo a abrir o jogo serviu de autoestrada ao Arouca para amealhar os três pontos em Vizela, confirmando assim o bom momento de forma. Após derrotar o Sporting, o conjunto de Armando Evangelista venceu pela margem mínima (0-1) o embate da 12ª jornada, somando o sétimo jogo consecutivo sem perder: tem, à condição, os mesmos pontos da equipa de Alvalade.

Mais aguerrido, até porque correu todo o jogo atrás do prejuízo, o Vizela lutou muito, mas nem sempre da melhor forma, acabando refém da entrada em falso. O embate começou praticamente com o Arouca a abrir a tal autoestrada que lhe permitiu depois gerir a velocidade do jogo. Logo aos três minutos os arouquenses chegaram ao golo com uma saída perfeita da pressão exercida pelo Vizela na área adversária.

Buquia ajeitou com um toque subtil para Sylla armar o passe. Em velocidade, Antony ficou isolado e ultrapassou nas calmas o precipitado Buntic, atirando depois para a baliza deserta. A equipa do Vizela foi apanhada em contrapé, o guarda-redes saiu de forma pouco ponderada dos postes e Antony fez o golo.

Em vantagem, o Arouca ficou ainda mais tranquilo e, perante o nervosismo da equipa as casa, geriu as incidências do jogo. O Vizela esboçou de pronto uma reação, somou alguns remates, mas a realidade é que nunca conseguiu ser cabal na reação à desvantagem, mesmo estando por cima no jogo.

A primeira metade terminou com mosquitos por cordas. O Arouca colocou a bola fora para que um jogador fosse assistido; o Vizela entendeu que os arouquenses estava a queimar tempo e tentou jogar rápido, gerando-se a confusão junto aos bancos de suplentes.

O intervalo deu para o Vizela resfriar os ânimos, reentrando na partida com mais vigor e, sobretudo, com mais capacidade para criar perigo. Essencialmente de bola parada, a equipa de Álvaro Pacheco foi criando calafrios ao último reduto do Arouca.

A gestão da velocidade do Arouca passou também muito por quebrar o ritmo vizelense, queimar minutos e permitir que o cronómetro se arrastasse até ao minuto noventa. O crença vizelenese não deu para mais, com a equipa de Álvaro Pacheco a somar a terceira jornada consecutiva sem vencer no campeonato.

Triunfo do Arouca, o primeiro sobre o Vizela, no principal escalão do futebol português, permitindo à equipa de Armando Evangelista colar-se, ainda que à condição, ao Sporting com dezanove pontos.