A FIGURA: Antony

O avançado brasileiro de 21 anos teve pressa para resolver o jogo em Vizela, apontando o seu quarto golo da temporada logo aos três minutos. Colocou—se bem em zona de desmarcação e depois usou a velocidade para fazer a diferença. Lutou muito, assinando vários lances de iniciativa individual.

O MOMENTO: golo do Arouca (3’)

Os motores ainda estavam frios quando Antony, alheio a isso, apareceu em velocidade nas costas da defesa. Boa saída da pressão do Arouca, Bukia com um toque subtil preparou para Sylla fazer o passe certeiro. Buntic saiu da baliza e ajudou à festa, permitindo ao atacante brasileiro contornar o guarda-redes e atirar para a baliza deserta.

OUTROS DESTAQUES

Sylla

Um operário nato no meio campo do Arouca, em constante movimentação, quer nas tarefas defensivas quer a tornar-se opção para os colegas. Passe com as medidas certas logo aos três minutos para Antony abrir o ativo.

Samu

Cometeu alguns erros, mas ainda assim foi dos que mais lutou e tentou remar contra a maré no conjunto do Vizela. Por vezes levou longe de mais as suas intenções, caindo no engodo adversário.

David Simão

O seu pé esquerdo está já calejado no campeonato, sendo um elemento de claro valor acrescentado. Exímio a distribuir jogo e a contemporizar os diferentes momentos do encontro, o canhoto destacou-se no meio campo.

Etim e Osmajic

Lançados na segunda metade, a dupla de avançados deu maior ímpeto ao Vizela para a fase do final. Ganharam vários duelos quando a equipa já estava em desespero de causa.