A FIGURA: Schettine

A noite foi do atacante brasileiro, em jeito de serenata à chuva. À ponta de lança esteve na área no momento certo para bisar na partida e carimbar o triunfo vizelense. Alheado das redes adversárias há dois meses, esta noite vestiu a capa de herói com dois tentos oportunos que podem ser determinantes para a permanência do Vizela. Chegou aos nove golos esta temporada com a camisola do Vizela.

O MOMENTO: segundo golo do Vizela (72’)

Kiko Bondoso esta na génese da jogada pela forma como subiu pelo flanco direito, cruzando depois ara a área. A abordagem ao lance de Victor Braga não foi a melhor, a interceção deixou a bola à mercê de Schettine para o avançado brasileiro atirar para o fundo das redes e recolcoar, definitivamente, o Vizela na frente.

OUTROS DESTAQUES

André Silva

Numa luta algo solitária na frente de ataque arouquense, o avançado dispôs de pouco caudal ofensivo para poder fazer a diferença. Lutou muito, atirando duas bolas aos ferros, de cabeça, na primeira parte.

Kiko Bondoso

Falhou na finalização, esteve bem a servir. Teve nos pés dois lances para marcar, mas não teve sucesso, compensando a sua prestação com intervenção nos dois golos. Lança Julião para o cruzamento no primeiro golo e cruza para o segundo.

Alan Ruiz

O golo que apontou prometia relançar o jogo, do ponto de vista do Arouca. Livre bem cobrado, sendo que minutos depois lançou Arsénio para aquele que podia ser o segundo. Boa prestação do atacante.

Claudemir

O ponto de equilíbrio do Vizela. De forma quase invisível fez um jogo de extrema importância para o Vizela, ajudando na manobra defensiva e na manobra ofensiva da equipa montada por Álvaro Pacheco.