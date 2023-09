O Benfica foi a Vizela vencer a equipa local por 2-1, em encontro referente à 5.ª jornada da Liga 2023/24.

FICHA DE JOGO

Petar Musa (9m) e Ángel Di María (39m) colocaram a formação encarnada em vantagem na primeira parte, com Samu a reduzir na etapa complementar (70m), na sequência de um castigo máximo.

Com este resultado, a equipa de Roger Schmidt passa a somar 12 pontos, a um do líder FC Porto, ocupando à condição a segunda posição - Sporting e Boavista ainda não jogaram. O Vizela está no 13.º lugar, com quatro.