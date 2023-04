A FIGURA: Etim

A tarde do avançado foi entrar, mexer com o jogo e decidir com o 3-1. Lançado aos 64 minutos, Etim entrou com nova energia e deu trabalho aos defesas-centrais do Casa Pia, que até então tinham controlado bem Osmajic. O atacante vizelense ganhou o pontapé de canto que resultou no 2-1, após um domínio que até saiu imperfeito e, ainda antes dos 90, fez o segundo golo nesta edição da Liga e confirmou que a vitória já não fugia de casa.

O MOMENTO: Tulipa lança Etim, 64m

O treinador do Vizela percebeu que o Casa Pia estava carregar e apostou em jogadores frescos, entre os quais o jovem avançado, que justificou a substituição.

OUTROS DESTAQUES

Matheus Pereira

Sem Kiki Afonso, foi chamado à titularidade e cumpriu com excelência. Controlou e aguentou a velocidade de Godwin na primeira parte e, na segunda, somou uma assistência.

Taira

O piano que carrega o Casa Pia. Um médio bastante lúcido, que pensa e executa de forma exímia a maioria das suas ações. Não precisa de se dar a grandes correrias, pois pisa os terrenos certos para recuperar bola e sair a jogar rapidamente. Fez uma ótima parceria no miolo com Beni Mukendi.

Lelo

Tem sido associado a clubes de outra dimensão e percebe-se porquê. O lateral esquerdo internacional sub-21 é o tradicional defesa esquerdo «baixinho e bom de bola». Com um estilo de jogo muito semelhante ao de Grimaldo, destaca-se pela decisão no último terço, como ficou visto no lance do 1-0, onde assistiu.