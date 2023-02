FIGURA: Paulo Vítor

Por fim, o guarda-redes do Desportivo de Chaves foi determinante no resultado. Negou um golo quase certo a Matías Lacava, fazendo, com mérito, uma grande defesa, ao minuto 83. Antes, já tinha estado em evidência, ao negar o 1-0 a Guzzo na primeira parte e foi mostrando segurança suficiente para a equipa sair de Vizela a pontuar.

MOMENTO: lançado para o golo, Guzzo acaba lesionado (36m)

O Vizela teve a primeira de três grandes ocasiões de golo aos 36 minutos, quando Benny errou e permitiu a Raphael Guzzo isolar-se desde o meio-campo. Frente ao clube em que fez formação e representou antes do Vizela, o médio viu Paulo Vítor negar o 1-0 e acabou por propiciar uma substituição forçada, ao sair com queixas na coxa direita.

OUTROS DESTAQUES

Carlos Ponck: resultou numa peça fundamental a nível defensivo para o Desportivo de Chaves. Ganhou os duelos que teve perante os adversários e teve cortes importantes a anular potenciais ataques do Vizela e ocasiões para a baliza de Paulo Vítor.

Buntic: à semelhança de Paulo Vítor do outro lado, o croata também se mostrou presente quando foi necessário. Destaque para a boa defesa ao minuto 22, a remate de João Teixeira.

Kiko Bondoso e Nuno Moreira: o primeiro, esteve bem envolvido nos ataques do Vizela e foi um jogador com constância ao longo do jogo na estratégia da equipa. O segundo, também ativo no outro corredor e mais rematador, mas sem a pontaria desejada. Acabou substituído por Lacava, quando Tulipa procurava outras coisas para a equipa a nível ofensivo.

Bruno Langa: propenso a atacar pelo corredor esquerdo, o lateral entrou nas boas combinações dos flavienses pela esquerda, com boa ligação com Euller – sobretudo na primeira parte – e logo a abrir a segunda, a potenciar a boa ocasião de Juninho aos 46 minutos. Só pecou mesmo pelo quinto amarelo na Liga visto esta noite, que desfalca ainda mais o Chaves para a receção ao Sporting.

João Pedro: exibição esforçada em prol da equipa, ao fazer pela primeira vez e ao seu terceiro jogo desde que reforçou o Chaves em janeiro, os 90 minutos.

Etim e Lacava: depois de terem entrado, ajudaram o Vizela no ataque final à baliza de Paulo Vítor e ficaram perto de construir o golo da vitória vizelense.