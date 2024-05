A derrota por 1-0 em casa do vizinho Moreirense confirmou a descida de divisão do Vizela, que é a primeira equipa despromovida ao segundo escalão.

Na melhor das hipóteses, o Vizela ainda poderá terminar a Liga com 28 pontos, os mesmos do Portimonense, que ocupa o 16.º posto, lugar de play-off de permanência a discutir com o terceiro classificado da II Liga.

Acontece que a equipa de Ruben de la Barrera está em desvantagem num eventual confronto direto com os algarvios e também num potencial mini-campeonato a três entre minhotos, Chaves e Portimonense.

O Vizela havia regressado ao principal escalão em 2021, 36 anos depois da última presença. Na próxima época regressa, após três anos entre os grandes, à II Liga.