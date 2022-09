A FIGURA: Erison Danilo

Não teve uma noite propriamente simples, uma vez que a defesa do Vizela concedeu-lhe poucos espaços. Teve de lutar, procurar espaços e jogar de uma forma que nem sempre é a mais agradável: longe das zonas de finalização. Ainda assim, conseguiu fazer a diferença na sequência de um pontapé de canto, ao aparecer a desviar ao primeiro poste. Um golo que foi suficiente para carimbar mais três pontos.

O MOMENTO: golo do Estoril (28’)

Pontapé de canto movimentado por Joãozinho no lado direito do ataque do Estoril, a bola colocada ao primeiro poste, para a zona de ação de Erison Danilo. O atacante desvia a bola, fazendo a passar por cima de Buntic para cair no interior das

OUTROS DESTAQUES

Joãozinho

O mais experiente da linha defensiva do Estoril, o lateral esquerdo ajudou a equilibrar a equipa quando foi preciso, essencialmente na saída a jogar. Bate o canto que dá o golo do jogo.

Kiko Bondoso

Homenageado por cumprir uma centena de jogos ao serviço do Vizela, o atacante foi dos mais expressivos na procura do golo. Escorregou quando teve a melhor oportunidade ao seu dispor.

João Carvalho

Trabalho discreto, mas muito eficaz no meio campo do Estoril. O médio fez um pouco de tudo, recuperou bolas, saiu a jogar, ajudou nas tarefas defensivas e foi parte integrante na manobra defensiva.

Claudemir

Lançado ao intervalo, o experiente médio brasileiro acrescentou critério ao jogo do Vizela. Numa fase em que a equipa de Álvaro Pacheco precisava de cabeça fria, Claudemir trouxe isso ao jogo, ainda que rapidamente se esfumasse.