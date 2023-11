FIGURA: Luiz Júnior

Correspondeu quando mais foi preciso e tem intervenção decisiva no resultado. Aos nove minutos, começa por negar a grande ocasião ao Vizela na primeira parte, a Lacava. A abrir a segunda, manteve o nulo – que permaneceria até final – ao defender uma grande penalidade a Samu, ao minuto 49.

MOMENTO: Luíz Júnior defende penálti a Samu (49m)

Foi a ocasião mais flagrante para haver golo em Vizela num final de tarde chuvoso neste sábado. O árbitro Bruno Pires Costa apontou para a marca de penálti nos minutos iniciais da segunda parte, assinalando falta de Zaydou sobre Nuno Moreira, mas Samu viu Luiz Júnior defender.

OUTROS DESTAQUES

Lacava: o Vizela atacou muito pela esquerda na primeira parte e teve em Lacava um dos principais homens a levar perigo e agitação à área contrária. Dispôs mesmo da melhor ocasião do Vizela na primeira parte, negada por Luiz Júnior. Destacou-se na sua atuação sobretudo na primeira parte.

Chiquinho: se Lacava teve bons indicadores do lado do Vizela a nível ofensivo a abrir, Chiquinho foi porventura o mais perigoso no Famalicão, sobretudo na primeira parte. Enviou uma bola ao poste e teve ainda outra tentativa, que não saiu enquadrada.

Nuno Moreira: bom jogo do atacante do Vizela, tal como fez Lacava. Agitou a defensiva adversária, nomeadamente pelo maior envolvimento que teve na segunda parte e ficou perto de um belo golo aos 57 minutos, vendo a bola esbarrar no poste. Tal como Lacava, acabou substituído aos 71 minutos, quando Pablo Villar procurou dar frescura ao ataque, com Soro e Dylan.

Aranda: o Famalicão foi pobre a nível ofensivo na segunda parte, mas quem tem Aranda e a qualidade individual do espanhol, arrisca-se a poder ser feliz e isso quase aconteceu no fim. O jogador que deu a vitória ao Famalicão em Braga a abrir a I Liga, em agosto, quase decidiu em Vizela num espetacular lance individual e valeu para assustar Buntic, já em tempo de compensação. Foi por pouco tempo, mas mexeu com o jogo, na reação final dos famalicenses.

Tomás Silva: exibição competente de forma global na equipa do Vizela, por parte do lateral-direito, que participou também no envolvimento ofensivo da equipa em lances bem construídos e dando apoio.

Otávio: determinante na defensiva do Famalicão, para que o Vizela não causasse outro tipo de problemas. Vários ataques à bola determinantes para afastar o perigo da área.