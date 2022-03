Aos noventa minutos o Famalicão fazia contas aos três pontos. Nas peripécias a tentar segurar o triunfo Pedro Brazão viu o segundo amarelo e crença vizelense rendeu fora de horas. Passavam noventa minutos para lá do tempo regulamentar quando Cassiano disparou no interior da área para selar o empate (1-1) que abriu a jornada 27 da Liga.

Separados por dois pontos na tabela classificativa, procurando um lugar mais tranquilo, com os tais três pontos o Famalicão espreitava uma fuga para a frente, à boleia de um golo de Bruno Rodrigues ainda na primeira parte, mas a crença vizelense puxou o Famalicão, não o deixando materializar a fuga.

Um ponto para cada lado, claramente com mais sabor para os vizelenses, que estiveram grande parte do encontro atrás do marcador. Não soube segurar o triunfo o conjunto de Famalicão, passando para o terceiro jogo sem vencer depois de uma série positiva. O Vizela somou o sétimo jogo consecutivo sem vencer.

Água mole furou, e depois a enxurrada

Em supremacia na tabela classificativa, o Famalicão fez-se valer desse indicador em Vizela e entrou dominador no encontro. A equipa de Rui Pedro Silva assumiu as despesas do jogo, teve bola e circulou-a calmamente, iludindo as marcações de um Vizela que não estaria preparado para ter tão pouca bola.

Contudo, a posse de bola do Famalicão ia sendo demasiado lenta e pouco criativa, não provocando rombos. A exceção foi um passe de Pêpê a isolar Bruno Rodrigues, com o atacante a desperdiçar. Nesse capítulo o Vizela igualou os lances de perigo com Sarmiento, antes de ser preterido por Álvaro Pacheco ainda na primeira parte, a falhar também ele isolado.

A água mole do Famalicão tanto bateu até que furou a meio do primeiro tempo num rápido contragolpe culminado por Bruno Rodrigues a corresponder a um cruzamento perfeito de João Carlos Teixeira. Num primeiro momento o golo ainda foi invalidado, mas o VAR confirmou que o brasileiro estava em posição regular.

Tardou a encontrar-se o Vizela, acusou o golo, mas ainda foi a tempo de uma pequena enxurrada a empurrar o Famalicão para a sua defesa com vários cruzamentos, remates de fora da área e lances de perigo. Gritou-se golo num dos últimos lances antes do intervalo, mas Batubinsika cortou em cima da linha de golo.

Resposta até ao fim

Seria de esperar uma segunda metade avassaladora do Vizela. A verdade é que não foi assim. A equipa de Álvaro Pacheco esteve por cima, mas sempre de forma um pouco atabalhoada em criar caudal ofensivo suficiente para importunar verdadeiramente.

Foi baixando linhas o Famalicão, relegando-se quase que a defender a margem mínima num acompanhamento paralelo ao evoluir do cronómetro. Pedro Frazão esqueceu-se que havia um lançamento para movimentar em cima do minuto noventa, já quando tinha um amarelo e, depois da demora, acabou expulso.

Num jogo de nervos em que os vizelenses davam tudo o que tinham e o Famalicão tentava resistir, Cassiano teve mais um pouco de fé para pôr um carimbo de empate no dérbi. Sétimo jogo sem vencer do Vizela, mas mais um grão amealhado pelo conjunto de Álvaro Pacheco.