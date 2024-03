O cenário esteve sombrio em Vizela, para a equipa da casa. No pior momento da época, sem vencer qualquer um dos últimos seis jogos, o Farense esteve na frente do marcador e parecia controlar um Vizela a quem nada saía bem. A libertação chegou na reta final do encontro com a cambalhota no marcador (2-1)

Último classificado à partida para esta ronda, o Vizela volta a respirar após três jogos sem ganhar e livra-se – à condição – da lanterna vermelha com que se apresentou para o jogo o jogo. Volta a ter pulmão para se soltar das profundezas da classificação com dois golos saídos do banco: Petrov e Soro.

Num embate entre dois conjuntos que, à partida, se propuseram a lutar pelos mesmos objetivos, o jogo desta tarde ganhava especial importância. José Mota catalogou-o como uma das primeiras finais da sua equipa na luta pela permanência, enquanto que Ruben De La Barrera pediu coragem à sua equipa para se livrar da lanterna vermelha.

Um rasgo de lucidez entre o atabalhoamento

Mas, a realidade é que a aproximação da fase final do campeonato e necessidade de pontuar tornou o embate algo atabalhoado, com os dois conjuntos a sentirem dificuldades em articular jogo e a ter bola de forma controlada, com critério e com clarividência para chegar a terrenos adiantados em condições de finalizar.

Teve mais ímpeto o Vizela na procura do ataque, mas de forma intranquila e com o momento da equipa – última classificada – a pesar na hora da definição. O conjunto minhoto ia tirando vários cruzamentos, goleava em cantos, mas cometia vários erros. Uma bola ao ferro, de Quina, foi o lance de maior perigo na primeira metade.

Organizado, mesmo sem o pendor ofensivo do adversário, o conjunto algarvio saiu na frente do marcador para o intervalo. Um momento de lucidez do Farense destoou do atabalhoamento geral. Perda de bola em zona proibida de Domingos Quina, Isidoro lança Belloumi na direita que, com espaço, cruza para Zé Luís cabecear à vontade para o fundo das redes.

Cambalhota tirada do banco

Ruben De La Barrera mexeu cedo na equipa, na tentativa de mexer com o jogo. Petrov entrou logo ao intervalo, Lacava e Nascimento foram lançados ainda antes de cumprida uma hora de jogo. Algumas das alterações não agradaram aos adeptos, que contestaram o técnico, mas os vizelenses ganharam novo ímpeto.

Petrov reabriu o jogo para a reta final do encontro com um grande golo a vinte minutos do final. A gerir a vantagem, o Farense fez por não se expor, sendo num lance individual que Petrov fez o empate. Remate explosivo de fora da área, sem hipóteses para Ricardo Velho, que ficou pregado ao relvado.

Outro jogador saltado do banco, Soro, operou a reviravolta no jogo. Remate de Lacava num lance estudado, Ricardo Velho ainda defende, mas vê a ressaca dar o triunfo aos vizelenses. Triunfo muito festejado, frente a um Farense que não vence há praticamente dois meses, vendo a cauda da tabela aproximar-se.