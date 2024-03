A FIGURA: Petrov

Lançado ao intervalo, o atacante sérvio conseguiu mexer com o jogo. Com o seu estilo possante, Petrov ganhou várias vezes terreno a partir do lado esquerdo, conseguindo romper para o centro. Num desses lances fez um grande golo, ao rematar na passada de fora da área. Teve o condão de ajudar a fazer com que a equipa acreditasse que era possível.

O MOMENTO: segundo golo do Vizela (84’)

Lance estudado, quando toda a gente se amarrava na área para a bola parada Samu fez o passe rasteiro para marca do penálti. Ricardo Velho ainda conseguiu suster o remate de pronto de Nascimento, mas nada pôde fazer perante a recarga de Soro, que aparece completamente destacado para encostar para o fundo das redes.

OUTROS DESTAQUES

Belloumi

O argelino foi dos mais mexidos na equipa do Farense, ajudando Pastor nas tarefas defensivas e sendo uma unidade a ter em conta no ataque. Pareceu bem pela direta a fazer o cruzamento para o golo de Zé Luís.

Samu

Tentando ligar a equipa à corrente, o capitão do Vizela foi dos menos maus. Não deslumbrou, longe disso, mas também não comprometeu e foi regular nas suas ações pelo setor intermediário. Fez o passe no lance de bola parada do golo do triunfo.

Zé Luís

Com um golpe de cabeça ao seu estilo o atacante colocou o Farense na frente do marcador. Um dos poucos momentos ofensivos da equipa algarvia.

Soro

Doi uma das últimas apostas de De La Barrera, os adeptos nem gostaram, mas a verdade é que o espanhol de 25 anos foi determinante ao marcar o golo do triunfo na sua estreia a marcar com a camisola do Vizela.