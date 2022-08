A FIGURA: Marcano

Foi titular mais uma vez quando muitos esperavam que David Carmo lhe roubasse o lugar e talvez só o golo lhe permita a continuidade no onze. Foi ultrapassado na velocidade por Zohi e Kiko Bondoso em diversos lances e, a partir da zona onde se posicionava surgiram os ataques mais perigosos do Vizela. Ainda assim, resgatou o triunfo portista com um cabeceamento na reta final, passando de vilão a herói.

O MOMENTO: Marcano salva imagem (90m)

Cabeceamento certeiro do espanhol no jogo 500 da carreira limpou a exibição apática do FC Porto e do próprio, que não conseguiu travar as investidas rápidas dos adversários.

OUTROS DESTAQUES

Galeno

Entrou e agitou. Fez o passe para o golo e foi a melhor substituição de Sérgio Conceição, apostando na velocidade perante adversários mais desgastados.

Nuno Moreira

Não fosse Marcano desfazer a igualdade e seria o melhor em campo. Foi o maior causador de perigo por parte do Vizela e deu sequência à boa exibição em Vila do Conde, onde marcou. Fica ainda na retina a finta brilhante sobre Pepe, aos 80 minutos, junto à linha lateral.

Kiko Bondoso

A sua técnica e drible curto foram quase impossíveis de parar. Faltou algum acerto no último terço para conseguir servir melhor os parceiros de ataque ou até concretizar as aproximações perigosas.

Bruno Wilson

Impecável no jogo aéreo. «Limpou» tudo o que pôde na área vizelense com enorme autoridade. Só não conseguiu travar o golo de Marcano.