O FC Porto visita o Vizela na 2.ª jornada da Liga 2022/23. O pontapé de saída está agendado para as 18h00.

Os campeões nacionais golearam o Marítimo (5-1) na ronda inaugural, enquanto o Vizela foi a Vila do Conde vencer o Rio Ave pela margem mínima (0-1).

Nuno Moreira, autor do único golo no Estádio do Rio Ave, pode ser a novidade no onze apresentado por Álvaro Pacheco. Do lado do FC Porto, Sérgio Conceição deve abrir espaço para o regresso de Otávio, sacrificando Danny Loader.

Confira os onzes prováveis do Vizela-FC Porto