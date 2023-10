Pablo Villar garantiu que o único objetivo do Vizela na visita ao São Luís, numa partida da oitava ronda da Liga, é «a conquista dos três pontos».



«Não há outra coisa que possamos pensar. Vamos para conquistar os três pontos e é só isso. Trazer os três pontos é o nosso único objetivo», assegurou o técnico, em conferência de imprensa de antevisão ao duelo com o Farense.



Apesar de esperar dificuldades no Algarve, o técnico espanhol salientou a necessidade de voltar aos triunfos após três jogos sem ganhar.



«Estamos preparados para um Farense que leva muito tempo com o bloco principal junto. É muito forte em casa. Tiveram resultados bons. Tem muito claro o modelo de jogo e tem muita eficácia. Não vai ser um jogo fácil. Na última jornada as coisas não correram bem em casa e por isso temos que dar a volta à situação. É certo que se conseguirmos ganhar, aos poucos, vamos subindo na tabela para dar confiança à equipa», disse.



Para bater o Farense, Pablo Villar defende que o Vizela não pode «deixar o Farnese correr». «A equipa tem que estar bem organizada. Não deixar correr o Farense, sobretudo nos contra-ataques. E tentar ter sempre o controlo do jogo. Temos que ser regulares nos 90 minutos. É umas das nossas falhas», esclareceu ainda.

O Farense-Vizela joga-se este sábado, às 15h30, no São Luís.