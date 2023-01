A FIGURA: Osmajic

O avançado montenegrino tinha, até agora, dois golos somados. Entre azares, jogos menos conseguidos e exibições de uma entrega inquestionável, Osmajic teve esta tarde o seu momento em Vizela, bisando num ápice. Já tinha feito o gosto ao pé no último jogo em casa, na receção ao Vitória de Guimarães, voltando a marcar em Vizela. Dois tentos plenos de oportunidade, com valia técnica à mistura. Sacou a expulsão a Matheus Costa no início da segunda parte.

O MOMENTO: segundo golo do Vizela (5’)

Ainda o Marítimo se levantava, o segundo golpe acabou por ser fatídico, mesmo numa fase precoce do encontro. Passe picado de Samu, não cortou na ousadia, a defensiva insular ficou a ver jogar e, nas costas da defesa, Osmajic encheu o pé e bateu Carné pela segunda vez, colocando desde logo um carimbo da sentença no jogo.

OUTROS DESTAQUES

Samu

Está nos dois golos do Vizela, destacando-se não só pelas assistências, mas acima de tudo pela forma como leu os lances e como os trabalhou. Valor acrescentado no meio campo da equipa de Tulipa.

Bruno Xadas

O capitão do Marítimo foi dos menos maus esta tarde. Assinou o único lance de perigo dos insulares em Vizela, nu remate a abrir o segundo tempo. Tentou remar contra a maré, mas não conseguiu ser feliz.

Anderson

Fechou a contagem num prémio de desempenho. Imperial, mesmo numa tarde longe de ser complicada, o brasileiro não facilitou e destacou-se em várias intervenções no jogo aéreo com cortes soberanos.

Kiko Bondoso

Com intervenção também nos golos, ainda que mais discreta, o atacante quis juntar-se à sociedade montada por Samu e Osmajic. Trabalhou a manobra ofensiva vizelense com critério.