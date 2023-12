O espanhol Rubén de la Barrera estreou-se no banco do Vizela com um nulo no dérbi diante do Moreirense. Com poucos dias de trabalho, o novo técnico dos cónegos manteve a base que o compatriota Pablo Villar lhe tinha deixado, mas este primeiro jogo certamente não terá animado os adeptos vizelenses.

Num encontro entre dois vizinhos, que vivem separados por cerca de cinco quilómetros, esperava-se uma disputa intensa dentro de campo, mas foi melhor o espetáculo nas bancadas do que no relvado.

Escassearam as oportunidades de golo e, neste caso, pode-se dizer que o resultado traduz o que se passou em campo.

FICHA E FILME DO JOGO

O Vizela teve superioridade nos minutos iniciais, com uma ideia de jogo semelhante àquela que já protagonizava com Pablo Villar ao leme. Jogo posicional, muitas trocas de bola, variações de flanco… mas faltou mais objetividade no ataque à baliza.

Por outro lado, o Moreirense não se importou de entregar a bola aos vizelenses e apostar nas transições rápidas. Desta forma, os cónegos até conseguiram somar as melhores oportunidades de perigo, sustentadas da capacidade de trabalho do avançado André Luís e na criatividade do trio que joga nas suas costas.

Porém, a primeira parte esteve bem abaixo do que um dérbi prometia.

E a segunda seguiu o mesmo tónico. Os vizelenses tiveram mais bola, mas pecaram na falta de criatividade ofensiva.

Já o Moreirense, que esteve apoiado por centenas de adeptos, esteve equilibrado no seu meio-campo e espreitou as saídas rápidas para o ataque, que também escassearam após o intervalo.

Na reta final, os anfitriões revelaram maior nervosismo - e ouviram alguns assobios por isso - mas os visitantes não foram capazes de usar isso a seu favor.

O Vizela vai passar o Natal com um ciclo de cinco jogos consecutivos sem vencer, mas sai, à condição, dos lugares de despromoção. Outra boa notícia é que agora vêem duas semanas para poder implementar novas dinâmicas. Já o Moreirense, a equipa-sensação deste campeonato, continua no sexto lugar: a equipa de Rui Borges não perde há nove partidas.