O Vizela foi multado em 2.805 euros, depois de um adepto vizelense ter atirado um copo de cerveja para o relvado no encontro da última sexta-feira, diante do Famalicão.

«Arremessou para o terreno de jogo um copo de plástico com cerveja. O árbitro do jogo, Sr. Luís Godinho, entregou este copo ao Delegado da Liga, Luís Cardoso, informando o mesmo do facto de o referido copo ter sido arremessado na direção de um jogador do Famalicão, sem no entanto o atingir. Este arremesso originou uma interrupção do jogo por alguns momentos», pode ler-se no mapa de castigos do Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Os famalicenses também terão de pagar 1.066 euros, devido ao «atraso de dois minutos devido à chegada tardia ao túnel» antes do apito incial do encontro que terminou empatado a uma bola.

Na sequência de outro dos jogos do último fim de semana, o diretor-geral do Arouca, Joel Pinho, foi punido com 10 dias de suspensão, por entrar no terreno e dirigir-se ao árbitro João Pinheiro «com linguagem grosseira».