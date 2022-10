A FIGURA: Anderson

Tem vindo a ser um dos esteios do Vizela, não saltando à vista devido aos resultados. Ainda assim, o brasileiro tem rubricado prestações sólidas, como a desta tarde. Esteve sempre muito atento, ajudando a manter a equipa vizelense organizada. Teve a crença necessária para definir o jogo num lance de bola parada em que fez da persistência a chave para o triunfo. Segundo golo da temporada, já tinha marcado na receção ao Gil Vicente.

O MOMENTO: golo do Vizela (14’)

Lance de bola parada cobrado para a área algarvia. O Portimonense consegue aliviar a bola num primeiro momento, mas na insistência a bola foi para a Anderson. O primeiro remate não saiu, o central falhou na bola, mas aproveitou a sobra para se encher de fé e carimbar os três pontos.

OUTROS DESTAQUES

Kiki

Um autêntico todo o terreno neste Vizela. Deu, uma vez mais, tudo em campo, destacando-se pela forma como fechou o lado esquerdo e como conseguiu incorporar o ataque. Não deu qualquer lance como perdido e fez cortes preciosos.

Ewerton

Não começou a época como titular, mas tem subido de forma e pelo segundo jogo consecutivo fez parte das primeiras escolhas de Paulo Sérgio e foi, ao lado de Estrela, o estratega do meio campo do conjunto algarvio.

Buntic

O Portimonense não carregou, mas em várias ocasiões criou perigo e foi à área adversária causar calafrios. O guarda-redes croata esteve seguro e fez uma série de defesas que foram cruciais para assegurar a vitória.

Pedrão

Apesar de muito faltoso, tendo escapado a um segundo amarelo, o central destacou-se no setor mais recuado do Portimonense com várias intervenções decisivas.