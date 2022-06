O Vizela deu iniciou esta segunda-feira os trabalhos da pré-temporada 2022/23 com exames médicos e testes físicos, dispondo atualmente de um plantel com 29 elementos, não contando com nenhum reforço, confirmou fonte do clube minhoto à Lusa.

Os jogadores treinados por Álvaro Pacheco vão-se apresentar ao trabalho entre esta segunda-feira e quarta-feira, por grupos, à exceção do médio Alejandro Alvarado, ao serviço da seleção sub-20 dos Estados Unidos, na fase de qualificação para o mundial de 2023, organizado pela Indonésia.

O grupo de trabalho inclui, para já, 23 elementos que transitam do plantel principal da época 2021/22 e cinco atletas promovidos das formações mais jovens.

Os defesas Hugo Oliveira e Gonçalo Cunha, bem como o médio João Ricardo e o avançado Tiago Ventura vão cumprir a pré-época às ordens de Álvaro Pacheco, após terem jogado pela equipa sub-23 na temporada 2021/22, enquanto o guarda-redes Ahmed Nader, de 19 anos, sobe dos juniores para o plantel principal.

A formação minhota cumpre o primeiro treino às 10h00 de quinta-feira, aberto ao público, e realiza o primeiro de nove ‘ensaios’ de pré-época em 9 de julho, frente ao Sporting de Braga, no complexo desportivo de Fão, no concelho de Esposende.

O estágio de pré-temporada está marcado para Quiaios, no concelho da Figueira da Foz, entre 17 e 23 de julho.