Figura: Lokilo

O principal agitador do jogo do Vizela, aparecendo com critério em toda a latitude do ataque. Provocou vários desequilíbrios, fazendo-se valer da sua imprevisibilidade. Foi do seu pé esquerdo que saiu o passe com as medidas certas para o golo do Essende, perto do intervalo.



MOMENTO: defesa de Ruberto (73’)

Bola dividida entre Boateng e Anderson, com o atacante a ganhar e a deixar o central completamente isolado junto ao meio campo. Com tempo e espaço, Boateng foi à cara de Ruberto, com o guarda-redes do Vizela a fazer bem a mancha. Grande intervenção a evitar a derrota.

OUTROS DESTAQUES

Ruberto

Errou em Braga, foi decisivo esta tarde. Fez duas defesas determinantes na reta final do encontro, quando tinha jogadores adversários isolados pela frente, ajudando a suster o adversário.

Umaro Embaló

Não foi pelo seu flanco que o Vizela provocou a corrente ofensiva. O esquerdino esteve bem nos equilíbrios, traçando com qualidade o lance que permitiu ao Rio Ave adiantar-se no marcador.

Essende

Chegou ao 15.º golo no campeonato, metade dos remates certeiros da equipa vizelense. O avançado francês esteve muito móvel, aparecendo bem nas costas da defesa para marcar de primeira.

João Teixeira

Dos mais intensos da equipa de Luís Freire, tentando impor o ritmo no setor intermediário. Esteve bem na distribuição de jogo, fazendo por ser também competente nos equilíbrios da equipa.