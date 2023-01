A FIGURA: Kiko Bondoso

Está nos principais lances de definição do Vizela, voltando a ser um dos principais elementos da equipa de Tulipa. O atacante mostrou-se sempre ao jogo, fez com que praticamente todos os lances ofensivos tivessem o seu cunho, definindo com critério no lance em que se opera a cambalhota no marcador. O cruzamento levava selo de golo.

O MOMENTO: segundo golo do Vizela (65’)

Em apenas dez minutos o Vizela operou a cambalhota no marcador, segurando o triunfo. Jogada de insistência do Vizela, estando com mais ímpeto nesta fase, Kiko Bondoso foi o espelho dessa crença vizelense ao cruzar junto à linha de fundo para a entrada de rompante de Igor Julião, que cabeceou para o fundo das redes. Encaminhou o triunfo de forma determinante.



OUTROS DESTAQUES

Osmajic

O montenegrino voltou a ser feliz, fazendo o gosto ao pé na reta final do encontro depois de um jogo de luta. Com a cabeça ligada, após ter sofrido uma entrada violenta, correu em direção à baliza e marcou na cara de Jhonatan.

Guga

Regular no meio campo do Rio Ave, o médio foi sempre uma opção válida e praticamente não cometeu erros com saídas limpas de cada lance. Cavou a grande penalidade que permitiu ao conjunto de Vila do Conde adiantar-se no marcador.

Igor Julião

Um herói improvável. Jogo completo do lateral, não deu hipóteses ao Rio Ave pelo seu flanco, incorporou o ataque e num desses lances ainda marcou. Golpe de cabeça, vindo de trás, com toda a assertividade.

Samu

Tem estado em plano de destaque no Vizela, voltando esta tarde a evidenciar-se. É da sua crença que sai a pressão no lance do primeiro golo, catapultando a equipa para a conquista dos três pontos.