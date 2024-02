O Vizela sabe o que tem de fazer para surpreender o Benfica, garantiu o treinador Rúben de la Barrera na antevisão à vista deste domingo ao Estádio da Luz para a 22ª jornada da Liga.

«Temos de defender muito bem e não permitir situações de um contra um, porque o Benfica é muito forte. O mais importante é ter a capacidade de saber o que fazer quando recuperarmos a bola, não a perder», afirmou o técnico: «Temos de mostrar o que somos e o que pretendemos. Este tipo de equipas é muito difícil de ganhar, mas sabemos o que fazer para o surpreender o Benfica.»

«No desporto, tudo é possível. Para que isso seja possível temos de acreditar que podemos vencer na Luz», prossegue: «O Benfica está preparado para ganhar, construiu uma base para isso. O Benfica vai jogar perante os seus adeptos. Benfica, FC Porto, Sporting e Sporting de Braga são sempre favoritos, mas pretendemos competir diretamente, demonstrando o que somos e o queremos conquistar.»

O Vizela vem de uma vitória, frente ao Gil Vicente, três pontos que deram outro ânimo à semana de trabalho, diz ainda o técnico espanhol: «Foram importantes, depois do ciclo de jogos que atravessámos sem ganhar. Era importante para todos a vitória em termos emocionais. Queremos chegar à frente na tabela, sabemos o que temos de fazer. Defender e atacar com todos e em todo o tempo, seja onde for e contra quem for.»

O Vizela não poderá contar com Samu e Petrov, castigados, mas acredita que quem jogar o fará com motivação especial. «Nunca tivemos toda a equipa disponível. Isso nunca são boas notícias, mas a verdade é que todos têm a possibilidade de levantar a sua mão e dizer que estão prontos para jogar em benefício da equipa. Quando um está fora, outro tem a sua oportunidade. Contra uma equipa grande como o Benfica, dá sempre uma motivação extra», afirma.