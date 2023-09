A derrota caseira do Vizela na receção ao Portimonense (2-3) não foi bem digerida pelos adeptos da equipa da casa, que no final dos jogos mostraram lenços brancos ao técnico espanhol Pablo Villar.

Com cinco pontos, os vizelenses estão a rubricar um arranque de temporada aquém das épocas anteriores, o que levou os adeptos a manifestarem-se na bancada. Contudo, o alvo maior até nem foi a equipa e o treinador – que também foram alvo de apupos –, mas sim a SAD do clube, liderada por Joaquim Ribeiro.

Vários adeptos apontaram o dedo ao presidente da SAD de forma bem audível e bem perto do homem forte do futebol do vizelense, dada a proximidade da bancada para o camarote presidencial.

A má construção do plantel foi o principal argumento dos adeptos nas interpelações a Joaquim Ribeiro, conforme perceber na zona onde os jornalistas ficam instalados.