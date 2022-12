O Vizela sai de 2022 com o pé esquerdo. O pé esquerdo de Samu, que bisou no duelo do vizinhos com o Vitória de Guimarães, construindo o triunfo do Vizela (3-0) na estreia de Tulipa à frente da equipa no campeonato. Eficazes, os vizelenses aproveitaram bem os erros do adversário – que foram muitos – para vencer o segundo jogo consecutivo na Liga. Osmajic fechou a contagem, já nos descontos, com o chapéu do triunfo.

Em quatro minutos – ainda que com o intervalo pelo meio – os vizelenses marcaram em dois momentos cruciais do encontro, antes do intervalo e no reatar do encontro, desmontando por completo o domínio territorial, sublinhe-se o territorial, que pertenceu ao Vitória até ao minuto 43, quando o Vizela abriu o ativo.

Sem nervo, a equipa vimaranense não conseguiu efetivar a supremacia inicial, faltando objetividade para criar reais lances de perigo. Isso foi notório mesmo quando estava em desvantagem e corria atrás do prejuízo, uma vez que o conjunto de Moreno, a não ser com cruzamentos para a área, nunca conseguiu por realmente em apuros o Vizela.

Castigo máximo elimina território

Sensivelmente um mês e meio depois do último compromisso do campeonato, Vizela e Vitória de Guimarães voltaram às contas da Liga com um duelo entre vizinhos pouco tempo depois de medirem forças em jogo da Taça de Portugal. Ainda um pouco enferrujados – apesar de competirem na Taça da Liga – o ritmo nunca chegou a ser tão intenso como se perspetivava.

Ainda assim, começou por pertencer ao conjunto vimaranense a maior dose de domínio. Um domínio territorial, demasiado pausado e quase sempre simples para um Vizela organizado controlar e, de quando em vez, experimentar o ataque rápido. O principal momento de expressão desse ascendente deu-se ao minuto seis, quando Miguel Maga cabeceou ao travessão num lance entre laterais, depois do cruzamento de Hélder Sá.

Foi, contudo, o Vizela a sair para o intervalo com mais dividendos da partida, chegando ao golo em cima do intervalo na transformação de uma grande penalidade por Samu. Osmajic galgou metros pela esquerda, sendo derrubado por Bamba. Insistência do avançado a invadir a área, dando a Samu a possibilidade de abrir o ativo.

Segundo, estratégia desmontada e triunfo de se tirar o boné

Moreno mexeu na equipa ao intervalo, acrescentou Janvier ao meio campo para tentar arquitetar uma resposta, mas num ápice o Vizela chegou ao segundo golo e colocou-se numa posição extremamente confortável. No espaço de quatro minutos os vizelenses marcaram por duas vezes e deixaram o Vitória assombrado. O segundo golo de Samu, um chapéu a Varela quando o guarda-redes andava perdido fora da área e após Bamba perder a noção do espaço, foi o catalisador do triunfo para os vizelenses.

Enérgica a tentar responder a equipa do Vitória exagerou no jogo lateralizado e foi traído pelas suas próprias emoções. Acusou o toque do segundo golo sofrido e cometeu vários erros. Cómodo, o Vizela manteve-se organizado e estável, aproveitando cada deixa para espreitar novo golo. E a realidade é que esteve mais perto de chegar ao terceiro golo do que propriamente o Vitória de reentrar no jogo.

Um terceiro golo que chegou já nos descontos com novo chapéu. Osmajic, depois de um jogo de luta, teve estofo para bater Varela e dar um brilho ainda maior ao triunfo vizelense, o segundo consecutivo na Liga, permitindo assim manter a margem para a cauda da tabela.