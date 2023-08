O Vizela arranca a sua campanha na Liga 2023/24 com uma deslocação ao Estádio José Alvalade, neste sábado (20h30), para defrontar o Sporting. Será a estreia do técnico Pablo Villar no campeonato português.

«Preparámos este jogo como todos os jogos, vamos olhar para as fraquezas e forças do rival e vamos tentar contrariá-las. O Sporting é uma equipa muito forte, das que menos mudanças tem no plantel, estão muito interiorizados com as ideias do treinador. Será uma grande motivação começar ali, porque será um jogo contra a única equipa com que o Vizela nunca conseguiu pontuar e isso será um grande aliciante, referiu o espanhol.

Pablo Villar acredita que «as armas» do Vizela poderão causas estragos: «Sabemos que vamos encontrar um Sporting muito forte. Os jogos que tiveram na pré-época, contra Villarreal e Real Sociedad, são claros exemplos do potencial que têm, de uma qualidade excecional. Mas vamos com as nossas armas tentar fazer o melhor jogo possível e com muita vontade de ganhar.»

«Ontem [quinta-feira], falei com o presidente e vamos contratar mais um jogador que nos dê características diferentes das que temos no plantel», rematou o técnico.