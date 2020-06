A assembleia geral (AG) ordinária do Benfica, marcada para 26 de junho, para discutir o orçamento e o plano de atividades para a temporada de 2020/21, vai mesmo decorrer com voto eletrónico presencial, segundo informa a convocatória publicada no jornal do clube na sexta-feira.

Recordamos que Luís Nazaré demitiu-se da presidência da Assembleia Geral por discordar do voto presencial, em tempos de pandemia, defendendo a realização de uma AG virtual, com votação online. A próxima AG já será, assim, comandada por Virgílio Duque Vieira.

A reunião magna, marcada para uma sexta-feira, terá, no entanto, algumas condicionantes impostas pelos protocolos sanitários. Assim, não existirá o habitual debate antes da votação do orçamento, mas os sócios poderão colocar questões à direção por e-mail até dia 20 de junho. A AG será, assim, virtual, com recurso a e-mail e através das ferramentas disponíveis no site do clube, mas na hora da votação, os sócios terão mesmo de deslocar-se ao pavilhão para votar.

«A votação do ponto único da ordem de trabalhos decorrerá presencialmente nas instalações do Estádio Sport Lisboa e Benfica no período compreendido entre as 17h30 e as 22h00 do dia 26 de junho, por via eletrónica», lê-se no ponto 2 da convocatória.

A votação será feita de modo eletrónico, com as mesmas máquinas que têm sido utilizadas nas últimas votações, mas sem grandes agrupamentos de adeptos, uma vez que os sócios só vão poder aceder às instalações do clube no momento do voto.