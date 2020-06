Marcus Wendel e Luiz Phellype foram os únicos ausentes do treino do Sporting, a dois dias da deslocação a casa do V. Guimarães, de quinta-feira, dia 4, pelas 21h15.

O técnico Rúben Amorim prepara os últimos detalhes para o jogo da 25.ª jornada da I Liga, o primeiro desde a interrupção devido à pandemia da covid-19.

A sessão não contou então com os dois brasileiros, que continuam a recuperar das respetivas lesões, «mantendo a situação clínica dos últimos dias», segundo a nota dos leões.

Para quarta-feira está agendado novo treino, pelas 10h00, na Academia de Alcochete, com Rúben Amorim a fazer a habitual antevisão do jogo em conferência de imprensa às 17h30, no Estádio José Alvalade.