O Sporting alinha esta quarta-feira, frente ao Gil Vicente, com a melhor equipa da história do clube: uma formação de verdadeiras estrelas, do melhor que o Sporting já viu vestir a camisola verde e branca.

Isto porque os jogadores utilizam o nome das maiores estrelas da história leonina na parte de trás da camisola. Max, por exemplo, é Damas, Ristovski é Fernando Mendes, Coates é Francisco Stromp, Quaresma é Peyroteo, Matheus Nunes é Jordão, Wendel é Jesus Correia, Sporar é Manuel Fernandes, enfim.

Uma forma que o Sporting encontrou de celebrar os 114 anos de vida, que cumpre esta quarta-feira, e de celebrar também os maiores talentos que passaram por Alvalade.

Refira-se já agora que o Sporting estreia neste jogo frente ao Gil Vicente o novo equipamento, da temporada 2020/21, que tem as riscas poucas definidas, sendo que o efeito pretende imitar o batimento cardíaco de quem sofre pelo clube.