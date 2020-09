Leonardo Campana está perto de reforçar o Famalicão, por empréstimo do Wolverhampton, sabe o Maisfutebol.

O avançado de 20 anos ficou ainda mais tapado na equipa inglesa, após a chegada de Fábio Silva, e tanto os Wolves como o próprio jogador consideram a sua cedência ao clube da Liga Portuguesa como uma boa solução.

O equatoriano é o nome preferido para suceder ao espanhol Toni Martínez, que está de saída para o FC Porto, tal como escreveu o nosso jornal.

Campana é internacional jovem pelo seu país, tendo no ano passado representado o Equador no Mundial de sub-20, em que conquistou o terceiro lugar, e no Sul-Americano de sub-20, onde apontou seis golos em nove jogos.