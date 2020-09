O Benfica vai receber 750 mil euros com a transferência de Nélson Semedo do Barcelona para o Wolverhampton. As contas são fáceis de fazer, o lateral direito passou cinco temporadas no clube encarnado, entre os 18 e os 23 anos, pelo que o Benfica tem direito a 2,5 por cento: ou seja, 750 mil euros.

Já o Sintrense, onde Nelson Semedo foi formado antes de chegar aos séniores, entre os 14 e os 18 anos, vai receber 525 mil euros, correspondentes a 1,75 por cento da transferência. Recorde-se que o Sintrense já tinha recebido a mesma quantia quando Nelson Semedo se transferiu do Benfica para o Barcelona.