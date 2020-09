O FC Porto comunicou, este sábado, à CMVM a venda de Fábio Silva ao Wolverhampton por 40 milhões de euros, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



Os dragões informam que o futebolista de 18 anos se transfere por 40 milhões de euros. Por sua vez, o Wolves esclareceu que o internacional sub-19 assinou por cinco anos, mas o nosso jornal sabe que o contrato prevê mais um ano de opção.



Fábio Silva torna-se a transferência mais cara da história dos lobos após uma temporada no FC Porto na qual cumpriu 23 jogos (três golos) e venceu a dobradinha. O avançado vai vestir a camisola 17 e junta-se à armada lusa do Wolverhampton.



Lembre-se que Fábio Silva começou a jogar no União Nogueirense e passou pelo Gondomar antes de chegar ao FC Porto (recorde aqui o seu percurso). Após quatro anos no Olival, o futebolista rumou ao Benfica para volvidos dois anos voltar ao Dragão.



O comunicado do FC Porto à CMVM:



A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD, nos termos do artigo 248º nº1 do Código dos Valores Mobiliários, vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Wolverhampton para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Fábio Silva pelo valor de 40.000.000 € (quarenta milhões de euros).



O Conselho de Administração Porto, 5 de setembro de 2020