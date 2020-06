Figura: Xadas para toda a obra

O jovem médio emprestado ao Marítimo pelo Sp. Braga nem sempre agradou ao treinador durante o jogo, em momento defensivo. Mas foi um regalo na hora de atacar. Procurou o golo com insistência, sobretudo na primeira parte e recorrendo à meia-distância. Esbarrou sempre em Denis. Não marcou mas esteve nos dois golos que deram a vitória aos insulares, com um belo passe para o primeiro, e depois na cobrança de um canto de levou ao erro do guardião gilista. Saiu esgotado, como tem sido hábito nesta fase da retoma para quem dá o litro.

Momento: minuto 85, a redenção de Charles

O guardião do Marítimo cometeu falta sobre Sandro Lima na grande área. Protestou, mas redimiu-se depois defendendo a grande penalidade que segurou a vitória dos insulares.

Outros destaques:

René Santos

Corte incompleto aos 8 minutos deixou a bola em zona proibida. Kraev agradeceu e fez o 1-0. O defesa ficou inconsolável, mas recuperou o ânimo e foi instrumental a repelir muitas investidas minhotas.

Zainadine

Anulou lances de grande perigo ao ataque gilista com o habitual faro posicional. Ajudou René a recuperar a concentração.

Rodrigo Pinho

Assinou o 1-1 num movimento pleno de oportunidade. Nem sempre esteve em jogo, mas cumpriu quando devia.

Kraev

O médio búlgaro foi lesto a aproveitar a oferta de René, finalizando com classe à entrada da grande área e sem hipóteses para Charles. Teve bons momentos, mas também maus, como muitas perdas de bola.

Dênis

Assinou inúmeras defesas, sobretudo no primeiro tempo. Ajudou a manter o resultado em aberto, mas ficou mal na fotografia no lance que deu o 2-1 ao Marítimo, já perto do intervalo.