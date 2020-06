Yan Said, filho do ex-futebolista Wender, é a principal novidade na lista de convocados do Sporting de Braga para o duelo em Famalicão, da 27.ª jornada da Liga.



Esta é a primeira presença do avançado de 17 anos numa convocatória da equipa principal. Nota ainda para Raúl Silva que regressa às opções de Custódio após ter cumprido castigo na ronda anterior.



Em sentido contrário, Tormena e Abel Ruiz continuam ausentes por lesão.



Os 22 convocados do Sp. Braga:



Guarda-redes: Matheus , Eduardo e Tiago Sá;



Defesas: Sequeira, Rolando, Diogo Viana, Raúl Silva, Bruno Viana, Esgaio, Pedro Amador e David Carmo;



Médios: João Novais, Palhinha, Fransérgio e André Horta;



Avançados: Yan Said, Rui Fonte, Trincão, Wilson Eduardo, Ricardo Horta, Galeno e Paulinho;