FIGURA: Yan

Decisivo pelo golo marcado, o seu primeiro pelo emblema minhoto, ao seu sexto jogo oficial. Tem sido opção regular com César Peixoto, com quem fez o seu quarto dos seis jogos que leva em 2020/2021. Acabou por ser feliz e importante no desfecho do resultado, no seu segundo jogo seguido a titular.

MOMENTO: o golo do Moreirense, estranho e caricato (72m)

Enquanto Rosic tinha intenção de servir D’Alberto pelo lado direito, Yan estava completamente acampado na área defensiva do Santa Clara. Estaria em fora-de-jogo, não tivesse Mikel Villanueva, de forma infeliz, tocado em vez de D’Alberto, na tentativa de cortar. A bola saída do pé do venezuelano – assim foi confirmado pelo vídeo-árbitro – foi ter com Yan, que na cara de Marco, lá colocou a bola no fundo da baliza.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Pacheco: surgiu muitas vezes a construir jogo entre os centrais e a fechar espaços dessa forma, na missão defensiva. Um dos lances que evidencia a garra e a entrega que deu ao jogo foi ao minuto 62, num bom corte a negar que Shahriyar ficasse isolado.

Carlos Júnior: num dos melhores períodos do Santa Clara, pela hora de jogo - talvez o melhor - foi quem procurou mais agitar o jogo com alguns rasgos. Arrancou jogadas perigosas pela esquerda e enviou uma bola à malha lateral que assustou Pasinato.

Rashid: esteve em boa parte dos momentos ofensivos mais perigosos do Santa Clara.